- Un barbat de 62 de ani, din Vișina, este cercetat penal dupa dupa ce a fost oprit in trafic de polițiștii de la rutiera. Acesta conducea cu permisul suspendat. Potrivit IPJ Dambovița, barbatul a fost oprit in dimineața zilei de vineri, 14 iunie, in jurul orei 09.50, de polițiștii Serviciului Rutier…

- F.T. Agenți rutieri din Campina au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat in varsta de 58 de ani, in urma verificarilor efectuate in bazele de date constatandu-se ca acesta avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. In plus, potrivit unei informari a IPJ Prahova, «acesta a fost…

- Barbat din Alba Iulia,cu permisul de conducere suspendat, prins de polițiști conducand pe o strada din municipiu Barbat din Alba Iulia, cu permisul de conducere suspendat, prins de polițiști conducand pe o strada din municipiu Un barbat de 40 de ani, din Alba Iulia, a fost depistat de polițiști in timp…

- Polițiști din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Coșoveni au depistat sambata seara un barbat, de 40 de ani, din județul Olt, in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, in localitatea Leu. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule…

- Sambata la ora 08.37, patrula mixta de siguranța publica din cadrul Secțiilor de Poliție 4 Galanești și 3 Marginea, in timp ce efectua activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe drumul comunal Vicovu de Jos a oprit pentru control autoturismul condus de catre un barbat de 35 ani, din…

- Barbat din Alba Iulia, cu permisul de conducere suspendat, prins de polițiști conducand pe DN1: Este cercetat de oamenii legii Barbat din Alba Iulia, cu permisul de conducere suspendat, prins de polițiști conducand pe DN1: Este cercetat de oamenii legii Un barbat din Alba Iulia de 45 de ani, a fost…

- Un barbat din judetul Giurgiu a fost prins beat la volan de doua ori, in aceeasi zi. Avea o alcoolemie de aproape unu la mie in aerul expirat. Politistii au constatat ca avea si permisul de conducere suspendat.

- Un barbat din judetul Giurgiu a fost prins la volan de doua ori, in aceeasi zi, la distanta de doua ore, avand o alcoolemie de aproape unu la mie in aerul expirat. Politistii au constatat ca avea si permisul de conducere suspendat. Barbatul de 57 de ani, din localitatea Ulmi, judetul Giurgiu a fost…