S-a aprobat proiectul de lege privind securitatea Mării Negre Vineri, Senatul SUA a aprobat bugetul pentru legea apararii NDAA, ce include și regiunea Marii Negre. Lucru ce evidențiaza importanța zonei in ochii statului american. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, și-a exprimat incantarea cu privire la aprofundarea legatutilor de securitate și economice cu Statele Unite, in regiune Marii Negre. „Salut evolutiile privind legea care autorizeaza bugetul apararii NDAA (National Defense Authorization Act – n.r.) si Strategie de securitate a Marii Negre a SUA. Ambele ilustreaza interesul comun Congresului, Senatului SUA si administratiei americane pentru regiune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

