Congresul american, paralizat, se împiedică în continuare în anvelope financiare destinate Ucrainei şi Israelului Senatorii americani au respins miercuri seara un text care ar fi deblocat noi fonduri destinate celor doua tari aflate in razboi si o reforma a sistemului migratiei Statelor Unite, dupa mai multe luni de negocieri dure. Din cauza unor presiuni exercitate de catre Donald Trump, care-si patreaza o acaparare a trupelor sale din Congres, majoritatea republicanilor a votat pana la urma ”impotriva”, inclusiv cei care initial au sustinut textul. Senatul urma initial sa incerce din nou, dupa supunerea la vot a altui text, al carui rezultat era si mai incert, insa a amanat supunerea la vot joi. Cel de-al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 00:00 Senatorii au respins in timpul dupa-amiezii un proiect de lege care ar fi deblocat noi fonduri pentru cele doua țari implicate in conflicte armate și ar fi adus modificari semnificative sistemului migratoriu al Statelor Unite, chiar daca discuțiile pentru acesta au durat luni de zile.Cu…

- Sub presiunea lui Donald Trump, care inca pastreaza un control enorm asupra trupelor sale in Congres, majoritatea republicanilor au votat in cele din urma impotriva - chiar si cei care l-au sustinut initial.Senatul ar urma sa-si incerce din nou norocul cu un alt text al carui rezultat este mai incert.…

- Secretarul general al NATO a minimizat temerile ca o realegere a fostului presedinte american Donald Trump ar putea slabi alianta militara occidentala, care in prezent acorda un sprijin solid pentru Ucraina in razboiul cu Rusia. Jens Stoltenberg a declarat ca nu crede ca o a doua presedintie Trump ar…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 31 ianuarie, ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare Ucrainei…

- La Forumul Economic de la Davos, ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a afirmat ca "in 2024 prioritatea este sa alungam Rusia de pe cer, fiindca cine controleaza cerul va stabili cand si cum se va incheia razboiul".„I-am invins (pe rusi) in 2022 pe pamant, i-am invins in 2023 pe mare si ne concentram…

- UPDATE 8:40 - Forțele rusești au avansat recent in vestul regiunii Zaporojie și au recucerit pozițiile pe care forțele ucrainene le-au capturat in timpul contraofensivei din vara anului 2023, probabil dupa ce trupele Kievului s-au retras pe poziții mai ușor de aparat in apropiere de Robotie pe timpul…

- Declarația care da fiori: 'Urmatoarea tara pe care Rusia ar putea sa o atace va fi o tara europeana'”Urmatoarea tara pe care Rusia ar putea sa o atace va fi o tara europeana, nu va fi altundeva”, a declarat, pentru POLITICO, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, relateaza News.ro.Ministrul…

- Confruntat cu o importanta rezistenta politica fata de continuarea ajutorului pentru Ucraina, guvernul SUA foloseste acum argumente economice in campania pentru mentinerea asistentei pentru Kiev, relateaza vineri dpa. Dupa intalnirea sa de joi de la Washington cu omologul britanic David Cameron, secretarul…