Rușii se laudă că au oprit afluxul de străini care vor să lupte în Ucraina Rusia a anuntat, joi, ca a oprit un aflux de ”mercenari” straini care vor sa lupte alaturi de armata Kievului in Ucraina, dupa ce le-a provocat ”pierderi grele” in ultimele saptamani, relateaza AFP. ”De la inceputul lui mai, afluxul de mercenari straini in Ucraina care vor sa ia parte la ostilitati impotriva armatei ruse a […] The post Rușii se lauda ca au oprit afluxul de straini care vor sa lupte in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

