- Papa Francisc a afirmat, intr-un interviu acordat televiziunii elvetiene RSI, ca Ucraina ar trebui sa aiba curajul 'steagului alb', care este 'un cuvant curajos', si de a negocia pentru a pune capat razboiului cu Rusia 'inainte ca lucrurile sa se inrautateasca'.

- Papa Francisc a declarat intr-un interviu ca Ucraina ar trebui sa aiba ceea ce el a numit curajul „steagului alb” si sa negocieze sfarsitul razboiului cu Rusia care a izbucnit dupa invazia la scara larga a Moscovei, in urma cu doi ani, si in care au murit zeci de mii de persoane, relateaza Reuters,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a reusit sa obțina planurile contraofensivei ucrainene din 2023 inainte chiar ca aceasta sa inceapa, dar ca Ucraina are un ”plan clar” pentru o noua contraofensiva. ”Planurile noastre de contraofensiva erau pe masa Kremlinului inainte ca actiunile…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat legea privind folosirea canabisului in scop medical dupa ce activiștii au cerut o astfel de masura pentru tratarea persoanelor ranite sau traumatizate de razboiul declanșat de Rusia, conform Reuters. Peste 6 milioane de persoane, inclusiv pacienti…

- Șeful Statului Major al Apararii solicita urgent adoptarea unei legi pentru pregatirea populației in caz de razboi. „Eu, personal, nu neaparat ca militar, consider ca Federația Rusa nu se va opri aici. Daca va caștiga in Ucraina, principala ținta va fi Republica Moldova. Vom asista la tensiuni in Balcanii…

- Autoritatile din Republica Moldova au anunțat, luni, ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Rusia. Chișinaul a precizat ca aceasta creștere se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, informeaza Reuters, citata de…

- Ministerul rus al Apararii a recunoscut marti ca a bombardat din greșeala un sat din vestul Rusiei, nu departe de granita cu Ucraina, dar a precizat ca nu au existat victime. Rusia a efectuat lovituri masive impotriva Ucrainei marti dimineata, in jurul momentului acestui incident. Referindu-se la „explozia…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…