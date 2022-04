Banca rusa Gazprombank a refuzat o plata in ruble pentru o cantitate de gaze necesara Germaniei, potrivit unor surse citate de Bloomberg și preluate de Business Insider, asta deși, in urma decretului președintelui rus Vladimir Putin, Gazprom a anunțat ca vinde gazele doar in ruble, scrie e-nergia.ro . Situația se lamurește insa cand vedem cui i-a refuzat Gazprom rublele. Este vorba chiar de o fosta subsidiara a sa, Gazprom Marketing & Trading (GM&T), care folosise ruble pentru a plati unele livrari de gaze cu livrare in aprilie și mai catre Germania și Austria, așa cum a cerut chiar Putin. Gazprom…