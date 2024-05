Băncile chineze refuză tranzacții cu cele rusești Bancile chineze refuza tranzacții cu cele rusești. Se intampla acest lucru dupa ce Statele Unite au amenințat ca ar putea impune sancțiuni sistemului bancar din China, țara pe care o acuza ca alimenteaza efortul de razboi al Moscovei. Situația ii afecteaza, in special, pe micii exportatori și fluxurile financiare dintre China și Rusia, care nu au legatura cu produsele militare, potrivit Digi 24 . Cei care vor, totuși, sa iși pastreze clienții din Rusia apeleaza la soluții subterane și foarte riscante. Pe masura ce marile bancii din China renunța sa mai gestioneze tranzacții legate de Rusia, unele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

