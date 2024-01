Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut vineri deblocarea “tuturor fondurilor” pe care Budapesta ar trebui sa le primeasca de la Uniunea Europeana, inainte de a lua in considerare eventuala ridicare a veto-ului sau asupra ajutorului suplimentar pentru Ucraina. „Am spus intotdeauna ca, daca va exista un…

- UPDATE 6:15 - Odata cu declanșarea invaziei din Ucraina de catre Vladimir Putin, foarte multe țari din intreaga lume și-au scazut nivelul relațiilor cu Rusia și in același timp au impus sancțiuni impotriva Moscovei pentru a-i diminua capacitatea de lupta. Acum, un stat aliat al Kremlinului, Armenia,…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri ca va debloca 10,2 miliarde de euro din fonduri de coeziune destinate Ungariei, in pofida opoziției premierului sau Viktor Orban fața de declanșarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana, relateaza Reuters și AFP, citat de hotnews.ro .

- Ungaria a obtinut asigurari de la Uniunea Europeana ca cel de-al 12-lea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei nu va include interdicția aprovizionarii cu petrol prin conducta "Drujba", restricții impotriva energiei nucleare și restricții suplimentare impotriva tranzacțiilor financiare internaționale,…

- Ungaria joaca tare in relatia cu Uniunea Europeana. Cabinetul prim-ministrului Viktor Orban vrea rezultate concrete de la conducerea UE inainte de a fi de acord cu rectificarea bugetara. Maghiarii nu vad cu ochi buni nici aderarea Ucrainei, pentru ca nu s-a efectuat un studiu de impact privind efectul…

- Ungaria nu sustine rectificarea bugetului Uniunii Europene si inceperea negocierilor de aderare cu Ucraina, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban, la conferinta de presa obisnuita.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa deschida negocierile de aderare cu Ucraina. Potrivit lui, aceasta este „poziția clara” a țarii sale cu privire la acest subiect, in contextul in care, in decembrie, liderii europeni urmeaza sa decida daca accepta sau nu…

- Vladimir Putin si-a exprimat marti satisfactia de a avea Ungaria ca interlocutor in Uniunea Europeana, in intrevederea avuta la Beijing cu prim-ministrul Viktor Orban, care se straduieste sa mentina relatiile cu Moscova in pofida razboiului din Ucraina.