Viceprim-ministrul Alexander Novak a declarat, vineri, ca Rusia va reduce productia de petrol cu 500.000 de barili pe zi. Decizia are legatura cu interdictiile occidentale privind titeiul si produsele petroliere, implementate in ultimele luni. Declaratia a dus la scaderea preturilor pestrolului cu peste 2%, relateaza CNBC. Scaderea productiei anuntata de Novak se ridica la aproximativ 5% productia de titei a Rusiei din ultima perioada, despre care Agentia Internationala pentru Energie a estimat ca a scazut in decembrie la 9,77 milioane de barili pe zi. Contractele pentru petrolul Brent cu livrare…