Preţurile petrolului au crescut luni, susţinute de optimismul privind cererea din China Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 42 de centi, sau cu 0,5%, pana la 83,21 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au crescut cu 66 de centi, sau cu 0,8%, la 78,92 dolari pe baril. Datele chineze din weekend au aratat ca preturile de consum au crescut pentru a treia luna consecutiv in aprilie, in timp ce preturile de la producatori au continuat scaderile, semnaland o crestere a cererii interne. De asemenea, guvernul intentioneaza sa aloce 1.000 de miliarde de yuani (138,26 miliarde de dolari) pentru a stimula sectoarele cheie ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

