- In cea de-a opta zi de la izbucnirea razboiului, dar și pe fondul sancțiunilor dispuse de la nivelul Occidentului la adresa Rusiei, in contextul invadarii Ucrainei, Moscova reacționeaza cu o hotarare de ultim moment. Și anume s-a aflat ca Rusia a decis sa opreasca furnizarea de motoare de racheta…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri, dupa ce joi au atins valori record, pe masura ce livrarile rusesti catre continent s-au majorat iar sanctiunile anuntate de SUA impotriva Moscovei au omis sectorul energiei, transmite Bloomberg.

- Bancile din Rusia au importat in decembrie bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, potrivit agenției ruse de rating ACRA. Agentia apreciaza ca este vorba de o masura preventiva in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale, in contextul…

- Rusia va plati "un pret extrem de mare" in cazul unui atac militar impotriva Ucrainei, a avertizat vineri seara presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, cerand Moscovei sa revina la masa negocierilor.

- Presedintele rus Vladimir Putin va raspunde propunerilor Statelor Unite si ale NATO „atunci când va considera necesar”, fara a fi deocamdata stabilita o data în aceasta privinta, a anuntat Kremlinul luni, informeaza Reuters și Agerpres. Washingtonul si Bruxellesul au…

- Raspunsurile scrise ale Statelor Unite si NATO transmise Moscovei resping cererile Rusiei, dar pastreaza deschisa calea dialogului prin canalele diplomatice si militare, dupa cum declara oficialii de la Washington si de la Bruxelles.

- Statele Unite ale Americii au trimis raspunsurile scrise la cerințele Rusiei in privința garanțiilor de securitate in contextul negocierilor legate de situația de la granița Ucrainei. Politica usilor deschise a SUA privind NATO nu se schimba, a subliniat secretarul de stat american Antony Blinken, intr-o…