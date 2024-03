Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va avea nevoie de 9 miliarde de dolari, pe o perioada de zece ani, pentru ca sectorul sau turistic sa se redreseze, a estimat marți, 13 februarie, agenția Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura, adaugand ca razboiul care dureaza de doi ani a privat pana acum țara de venituri din…

- Guvernul ucrainean a informat Casa Alba ca intentioneaza sa il demita pe comandantul armatei, generalul Valeri Zalujnii, au declarat vineri doua surse bine informate citate de Reuters, relateaza News.ro.Masura de a-l demite pe generalul Valeri Zalujnii, care a intrat in conflict cu presedintele Volodimir…

- NATO ar trebui sa fie pregatita pentru perspectiva atacurilor rusești cu rachete in Europa in cazul unui razboi total cu Rusia, a declarat generalul locotenent Alexander Sollfrank, comandantul centrului de logistica militara al NATO din Germania, intr-un interviu pentru The Times, publicat in ianuarie.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca statul ucrainean risca sa sufere o „lovitura ireparabila” in cazul in care conflictul se prelungeste, apreciind ca initiativa pe front este de acum „in intregime” de partea fortelor Moscovei, relateaza France Presse. „Nu doar ca a esuat contraofensiva…

- Va fi dificil pentru Ucraina sa supravietuiasca in cazul in care nu primeste un pachet de sprijin financiar de la Uniunea Europeana, a avertizat joi, la Tallinn, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmit Reuters si DPA. Aflat intr-un turneu in statele baltice, seful statului ucrainean a spus…

- Livrarile de gaze naturale catre Europa de la gigantul energetic rus Gazprom au scazut cu 55,6%, pana la 28,3 miliarde de metri cubi in 2023, potrivit calculelor Reuters publicate marți, energypress.gr. Calculele, bazate pe datele grupului european de transport de gaze Entsog și anunțurile zilnice ale…

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…

- Rusia isi sporeste considerabil productia de armament pentru a sustine razboiul in Ucraina si ameninta de asemenea statele baltice, Georgia si Republica Moldova, amenintari care "trebuie luate foarte in serios", a indicat ministrul german, intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag, preluat…