Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul american, Tucker Carlson, care i-a luat saptamina trecuta un interviu liderului de la Kremlin, l-a descris pe Vladimir Putin drept un om foarte suparat ca nu este acceptat de comunitatea din Occident. Carlson a spus ca Putin emana de-a dreptul furie la acest capitol, și a plecat cu emoții…

- Prezentatorul american Tucker Carlson, dupa interviul sau cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat ca a fost surprins de raspunsul președintelui rus la intrebarea de ce a fost nevoie ca Rusia sa atace Ucraina. „La inceputul interviului am pus cea mai evidenta intrebare: de ce ați facut asta? De…

- Dorin Popescu, fost diplomat al Romaniei in Rusia și Ucraina, a analizat pentru „Adevarul" interviul dat de Vladimir Putin pe care il caracterizeaza drept „un cantec de sirena" care reprezinta doar o manipulare a Rusiei, miza reala fiind razboiul din Ucraina.

- In celebrul interviu cu jurnalistul american Tucker Carlson, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a abordat diverse teme. Va prezentam transcripția in romana a intregului interviu.Tucker: Urmatorul este un interviu cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Filmat pe 6 februarie 2024, in jurul orei…

- In interviul pe care i l-a acordat lui Tucker Carlson, liderul rus Vladimir Putin a scos apoi un alt as pe care i se pare ca il are in maneca – organizatia BRICS, din care fac parte, intre altele, Rusia, China si India si a carei presedintie este detinuta anul acesta de Moscova. El a […] The post Interviul…

- Interviul cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe care jurnalistul american Tucker Carlson l-a anunțat pe rețeaua de socializare X a facut milioane de vizualizari in doar cateva zeci de minute de la postarea acestuia. Interviul a fost filmat in 6 februarie, in jurul orei 19:00, la Kremlin, și a…

- Vladimir Putin a povestit in interviul acordat jurnalistului Tucker Carlson ca in anul 2000, dupa ce a venit la Kremlin, l-a intrebat pe fostul presedinte Bill Clinton daca crede ca este posibil ca Rusia sa intre in NATO, iar in prima faza fostul sef al Casei Albe a raspuns pozitiv, dar apoi s-a razgandit,…

- In recentul interviu acordat lui Tucker Carlson, Vladimir Putin a declarat ca Occidentul se teme de China mai mult decat de Rusia, scrie Rador Radio Romania.In interviul acordat pe 6 februarie jurnalistului american Tucker Carlson si difuzat in seara de 8 februarie, Vladimir Putin afirma ca Occidentul…