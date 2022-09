Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.

- Potrivit acestor surse, trimisul de origine ucraineana, Dmitri Kozak, i-ar fi spus lui Vladimir Putin ca el crede ca acordul pe care l-a incheiat a inlaturat nevoia ca Rusia sa urmareasca o ocupație pe scara larga a Ucrainei, relateaza HotNews.ro.Putin a afirmat in repetate randuri inainte de razboi…

- Statele Unite au respins luni cererea Ucrainei de interzicere generala a vizelor pentru rusi, declarand ca Washingtonul nu ar dori sa inchida caile spre refugiu pentru disidentii din Rusia si pentru altii vulnerabili la abuzuri ale drepturilor omului.

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) nu a primit inca autorizatia oficiala de acces la inchisoarea Olenivka din zona controlata de trupele ruse in estul Ucrainei, unde zeci de prizonieri de razboi ucraineni au fost ucisi intr-un bombardament efectuat in circumstante neclare si pentru care…

- Rezerviștii au inceput sa primeasca acasa ordine la mobilizare sau razboi. Documentele sunt semnate de comandanții centrelor militare din țara și prin acestea li se cere destinatarilor sa se prezinte in cel mult 8 ore la cazarmele militare.

- Este a 142-a zi de la startul invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Zelenski afirma ca Rusia trebuie recunoscuta ca „stat terorist“ dupa ce a demonstrat acest lucru inca o data prin atacul cu rachete de la Vinita.

- Rusia nu a reusit sa-si atinga obiectivul principal al interventiei sale in Ucraina, și anume ocuparea intregii tari, motiv pentru care se pregateste sa anexeze teritoriile pe care le-a ocupat, a declarat miercuri Vadim Skibitki, purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii a Ministerului…

- Liderii G7 se aduna in Germania intr-o reuniune care se anunța a fi dominata de Ucraina și de consecințele invaziei, de la penuria de energie la criza alimentara. Intre timp, Zelenski spune ca Ucraina va recaștiga toate orașele pe care le-a pierdut. Se așteapta ca liderii sa incerce sa arate un front…