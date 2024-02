Stiri pe aceeasi tema

- Ecuadorul a anuntat luni ca renunta sa livreze arme din epoca sovietica Ucrainei, prin intermediul Statelor Unite, dupa o promisiune in acest sens care a declansat furia Moscovei si interzicerea importurilor de banane ecuadoriene in Rusia, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Ecuadorul nu va trimite…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

- Rusia a dat de ințeles Statelor Unite, prin canale neoficiale, ca este pregatita pentru un dialog pe tema Ucrainei, inclusiv pentru discutarea viitoarelor masuri de securitate pentru Kiev. Despre acest lucru a anunțat Bloomberg, cu referire la doua surse apropiate Kremlinului. Interlocutorii agenției…

- Putin da marele semnal la inceput de 2024 pentru Ucraina: 'Nu avem dorinta de a lupta la nesfarsit, dar nici nu vom renunta la pozitiile noastre!'Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca Rusia doreste incheierea razboiului din Ucraina, dar numai in termenii stabiliti de ea, relateaza…

- „Am dovedit adeseori ca putem rezolva sarcinile cele mai dificile si ca niciodata nu vom renunta, pentru ca nu exista forta capabila sa ne divizeze, care sa ne faca sa uitam memoria si credinta parintilor nostri, sa ne opreasca din dezvoltarea noastra”, a spus Vladimir Putin in discursul difuzat mai…

- NATO a anuntat vineri ca incalcarile spatiului aerian al NATO de catre avioane militare ale Rusiei au fost rare in 2023, iar avioanele organizatiei militare au fost ridicate de la sol de peste 300 de ori anul acesta pentru a intercepta avioane militare ruse, informeaza Agerpres, care preia Reuters."Marea…

- Dupa sancțiunile impuse de Occident, Moscova și-a redirecționat livrarile de petrol catre China și India și a exportat aproape 3,5 milioane de barili de petrol pe zi in 2023, potrivit Bloomberg.Exporturile de petrol rusesc au generat venituri de 11 miliarde de dolari, mulțumita unei flote fantoma de…

- Un tribunal rus l-a condamnat pe Yegor Balazeikin, in varsta de 17 ani, la șase ani intr-o colonie penala pentru ca a incercat sa incendieze doua birouri militare de inrolare din Kirovsk și Sankt Petersburg, a informat RFE/RL pe 22 noiembrie.Multe centre militare de inrolare din Rusia au fost vizate…