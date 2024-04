Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski a calificat ideea fostului președinte american Donald Trump ca Ucraina poate pune capat rapid razboiului acceptand concesii teritoriale pe scara larga drept primitiva, intr-un interviu pentru Politico, citat de revista ucraineana Novoe Vremia.Președintele ucrainean spune…

- ”Rusia constituie o amenintare militara grava la adresa continentului nostru european si securitatii mondiale”, diagnosticheaza fostul premier belgian si indeamna la pregatiri pentru orice eventualitate. ”Daca vrem pace, trebuie sa ne pregatim de razboi”, subliniaza el. Aceasta pregatire si aceasta…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia este pregatita din punct de vedere tehnic pentru un razboi nuclear, iar daca SUA trimite trupe in Ucraina – Moscova va considera acest lucru o “escaladare semnificativa”. “Din punct de vedere tehnico-militar, suntem cu siguranța pregatiți.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara, relateaza Reuters, citat de news.ro. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a primit joi pe ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a acuzat tarile occidentale ca au facut „acuzatii nefondate” impotriva Moscovei si ca incearca sa „ucrainizeze” programul unei reuniuni G20, relateaza AFP. Lavrov „a explicat pozitiile Rusiei…

- Legea semnata marti de Zelenski va intra in vigoare abia la sase luni dupa ce va fi publicata oficial, iar interdictia de a vinde sau de a furniza canabis pentru uz recreational va ramane in vigoare.Parlamentul ucrainean a sprijinit legislatia sustinuta de voluntari in razboi in decembrie, insa politicieni…

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si de aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei,…

- Lipsa perspectivei ca razboiul cu Rusia sa se incheie curand obliga autoritatile ucrainene sa caute noi soldati in randul populatiei masculine, cu masuri de recrutare fortata foarte dezbatute acum si pe care incearca sa le clarifice o noua lege aflata in dezbaterea parlamentului de la Kiev, relateaza…