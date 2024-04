Stiri pe aceeasi tema

- IN SFARȘIT… In ziua in care PSD-iștii vasluieni se adunau in sala de spectacole a Casei de Cultura pentru a alege președintele partidului și sa completeze celelalte funcții de conducere ramase libere, Dumitru Buzatu, in zeghe, lua drumul Iașului. Fostul șef al județului avea stabilita intalnire cu procurorii…

- CONCLUZII…La cateva luni de la arestarea preventiva a lui Dumitru Buzatu, procurorii DNA finalizau cercetarea penala si trimiteau dosarul pe masa judecatorilor Tribunalului Vaslui. La acea vreme, majoritatea au crezut ca procesul va fi unul de scurta durata si, pana la sfarsitul anului, fostul sef al…

- SOLUȚIE… In urma cu mai bine de un an, Dumitru Buzatu se adresa instanței de judecata pentru a beneficia de pensia speciala, urmare a perioadei petrecute in Camera Deputaților. Și asta dupa ce, pentru o perioada, fostul șef al județului ramasese fara acest venit lunar. Chemat la bara, ca parat, a fost…

- In loc sa decida daca mandatul de arestare emis in septembrie pe numele lui Dumitru Buzatu va fi prelungit sau inlocuit cu o masura mai ușoara, judecatorii vasluieni au fost nevoiți, ieri, sa amane ședința pentru a lua o alta decizie. Suparat pe magistrații vasluieni și, mai ales, pe jurnaliștii locali,…

- INCREDIBIL… Fiecare vizita la vorbitorul din pușcarie cu Dumitru Buzatu aduce schimbari majore in deciziile care se iau la PSD, la Vaslui. Ultima a fost nominalizarea lui Ciprian Trifan, drept candidat PSD, la funcția de președinte de CJ Vaslui, in detrimentul fostului primar de la Huși, Ioan Ciupilan.…

- CERERE… Suparat ca dosarul sau este urmarit indeaproape de jurnaliștii locali care, in opinia sa, pun presiune pe magistrați, Dumitru Buzatu s-a adresat instanțelor ieșene cu o cerere de stramutare. Și-a motivat cererea prin faptul ca judecatorii Tribunalului Vaslui nu ar fi imparțiali tocmai datorita…

- NEMULȚUMIRI… In ziua in care Curtea de Apel Iași a respins contestația formulata de Dumitru Buzatu fața de masura arestului preventiv, la sediul Organizației Județene a PSD Vaslui au fost aprinse lumanari. Nu de catre membrii acestui partid, ci de adversarii politici de la AUR, care astfel au protestat…

- GROPARUL… Bani pierduți și datorii uriașe la banci, asta a insemnat ultimul mandat pentru Dumitru Buzatu, un fost președinte de Consiliu Județean nu doar incapabil sa cheltuie banii avuți la dispoziție, daca ar fi sa ne uitam la excedentul de anul trecut, de peste 106 milioane lei, dar și foarte dispus…