Rusia își închide frontierele pentru cetățenii străini până la 1 mai Rusia îsi va închide de miercuri pâna la 1 mai frontierele pentru cetatenii straini, cu exceptia rezidentilor permanenti în tara, a anunta luni guvernul rus, citat de AFP si Reuters.



Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi sefi de guverne în legatura cu intrarea în vigoare a acestei masuri începând de miercuri de la miezul noptii (marti 21:00 GMT) cu scopul de a proteja "sanatatea publica" în Rusia, care înregistreaza la ora actuala 93 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus.

