(VIDEO) Atac armat la Moscova: Peste 60 de morți UPDATE „Peste 60′ de persoane au fost ucise vineri in atacul comis de indivizi inarmati la un concert desfasurat la sala Crocus City Hall de langa Moscova, a anuntat sambata Comisia de ancheta, citata de agentiile ruse de presa, scrie AFP. „Sunt in curs de examinare corpurile persoanelor decedate. S-a stabilit provizoriu ca atacul terorist a facut peste 60 de morti. Din pacate, numarul victimelor ar putea creste”, a indicat Comitetul de ancheta. Un precedent bilant dat de raport anterior dat de serviciile de securitate ruse (FSB) anuntase 40 de morti. Victimele ar fi atat angajati, cat si vizitatori… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si-a exprimat vineri consternarea fata de atacul armat comis in cursul serii la o sala de concerte de la periferia Moscovei, care s-a soldat cu cel putin 40 de morti si peste 100 de raniti, si a condamnat "orice atac impotriva civililor", transmite EFE."UE este tulburata si consternata…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a fost informat rapid despre impușcaturuile care au avut loc vineri seara la Crocus City Hall, o sala de spectacole din Krasnogorsk, in apropiere de Moscova, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agenția de presa de stat Interfax.„In…

- Un atac armat, calificat de Ministerul rus de Interne drept terorist, a avut loc vineri in sala de spectacole a unui Mall (Crocus City Hall) situat la periferia Krasnogorsk a Moscovei, au anunțat agențiile ruse de presa TASS și Ria Novosti. Din unele surse s-a aflat deocamdata ca un grup de circa 20…

- O a doua explozie a fost auzita astazi-seara la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei, unde anterior s-a inregistrat un atac armat comis de persoane neidentificate. Autoritațile ruse au anunțat ca au intarit masurile de securitate pe aeroporturile și garile din Moscova. Primarul…

- Cel putin trei atacatori imbracati in uniforme militare au deschis focul, vineri, intr-o sala de concerte din Moscova, Crocus, relateaza agentiile ruse de presa, preluate de Reuters. The roof of the Crocus hall began to collapse #Moscow pic.twitter.com/A81ebPVBqr — Russian Market (@runews) March 22,…

- O a doua explozie s-a auzit la sala de concerte Crocus City Hall din Moscova (presa) - Toate evenimentele din weekend au fost anulateO a doua explozie a fost auzita vineri la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei, unde anterior s-a inregistrat un atac armat comis de persoane…

- Atac armat langa Moscova. Explozii și incendiu la o sala de concerte din Krasnogorsk, dupa ce persoane necunoscute au deschis focul cu mitraliere. Temeri ca ar fi zeci de morți și raniți. Primarul Moscovei a confirmat ca exista morti, potrivit AFP. „O teribila tragedie s-a produs. Condoleanțele mele…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi dimineata ca unitatile sale de aparare aeriana au interceptat si distrus o drona ucraineana deasupra regiunii Moscova si o a doua deasupra regiunii Leningrad, care inconjoara al doilea oras ca marime al tarii, Sankt Petersburg, relateaza Reuters, informeaza News.ro.…