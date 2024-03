Stiri pe aceeasi tema

- In urma impușcaturilor ce au avut loc la sala de concerte Crocus City Hall, din nord-vestul Moscovei, Ministerul rus de Externe a emis o declarație in care a calificat evenimentul drept un atac terorist și a solicitat condamnarea ferma a acestuia din partea comunitații internaționale.

- Atac armat langa Moscova. Explozii și incendiu la o sala de concerte din Krasnogorsk, dupa ce persoane necunoscute au deschis focul cu mitraliere. Temeri ca ar fi zeci de morți și raniți. Primarul Moscovei a confirmat ca exista morti, potrivit AFP. „O teribila tragedie s-a produs. Condoleanțele mele…

- Un atac armat urmat de o explozie a declanșat un incendiu major la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, lasand in urma 14 morți și provocand o situație de criza cu raspuns urgent necesar. The post ATAC TERORIST BREAKING NEWS: Zeci de morți și raniți impușcați intr-o sala de concerte dintr-un…

- Cinci barbați inarmați și camuflați au deschis focul asupra oamenilor aflați in sala de concerte “Crocus City Hall” din apropiere de Moscova, potrivit Reuters. Nu se cunoaște, deocamdata, numarul de morți și raniți. De asemenea, atacatorii nu se cunosc, dar agențiile de știri rusești au declarat ca…

- Șefa alegerilor din Rusia a afirmat vineri, 15 martie, ca persoanele care vandalizeaza urnele de vot pentru a incerca sa perturbe desfașurarea alegerilor prezidențiale de trei zile vor fi pedepsite cu inchisoarea pana la cinci ani, dupa ce o serie de astfel de atacuri au avut loc in intreaga Rusie,…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi dimineata ca unitatile sale de aparare aeriana au interceptat si distrus o drona ucraineana deasupra regiunii Moscova si o a doua deasupra regiunii Leningrad, care inconjoara al doilea oras ca marime al tarii, Sankt Petersburg, relateaza Reuters, informeaza News.ro.…

- Autoritatile americane au facut apel la ajutorul populatiei in cautarile pe timp de zi in apropiere de Portland, Oregon, pentru gasirea unui panou disparut, care s-a desprins dupa o explozie de pe un avion nou Boeing (BA.N) 737 MAX 9 in timpul unui zbor de vineri. Operatori din intreaga lume au oprit…