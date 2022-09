Ministerul rus de Externe a cerut Romaniei sa „recunoasca totul” cu privire la livrarile de armament pe care Bucureștiul le-ar trimite Ucrainei, acuzand ca Rusia „știe acum” ce inseamna ajutoarele umanitare acordate de țara noastra statului vecin. Intr-un briefing cu presa susținut miercuri, la Moscova, purtatoarea de cuvant a ministerului de Externe de la Moscova, […] The post Rusia cere Romaniei sa recunoasca ca trimite arme Ucrainei. Ce dovezi prezinta MAE rus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .