Stiri pe aceeasi tema

- In ritmul actual, Ucraina se poate apropia de crearea unui tribunal pentru crime de razboi pentru conducerea rusa in termen de un an pana la un an și jumatate, potrivit lui Andrii Smyrnov, șef adjunct al biroului președintelui ucrainean, noteaza kyivindependent. Fii la curent cu cele mai noi…

- Eforturile Rusiei de a-și reorganiza industria de aparare și numirea brusca a unui nou comandant care sa supravegheze razboiul din Ucraina arata ca Moscova se pregatește pentru „un razboi pe termen lung”, a declarat serviciile de informații ucrainene pe 14 ianuarie, noteaza kyiv independent.…

- Spionajul militar din Ucraina a sustinut ca Rusia ar urma sa ordone mobilizarea a 500.000 de recruti in ianuarie, in plus fata de cei 300.000 chemati la arme in octombrie, un alt semnal aparent ca Vladimir Putin nu are intentia de a pune capat razboiului, scrie The Guardian, citat de news.ro.…

- Presedintele camerei inferioare a parlamentului rus, Viaceslav Volodin, a declarat ca Duma de Stat pregateste o lege pentru a introduce impozite mai mari pentru oamenii care au parasit tara, asa cum au facut-o multi de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie, transmite duminica Reuters,…

- Oficiali ucraineni de rang inalt spun ca Vladimir Putin se pregateste pentru o noua ofensiva majora in noul an, in ciuda unei serii de esecuri umilitoare pe campul de lupta suferite de Rusia in ultimele luni, scrie „The Guardian”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vladimir Putin nu intenționeaza sa puna capat razboiului in curand, deoarece Rusia continua sa caute cucerirea unui teritoriu ucrainean suplimentar, a declarat Institutul pentru Studierea Razboiului in cea mai recenta actualizare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va propune saptamana viitoare ca UE sa sprijine Ucraina cu pana la 18 miliarde de euro in 2023, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Wagner Group, compania militara privata susținuta de stat, care a jucat un rol cheie in invazia Ucrainei de catre Rusia, supravegheaza fortificarea Oblastului Belgorod de-a lungul graniței sale cu Ucraina, potrivit lui Yevgenii Prigojin, fondatorul grupului și aliatul apropiat al președintelui rus…