Stiri pe aceeasi tema

- Țarile participante la Organizația Tratatului de Securitate Colectiva (ODKB) considera inadmisibila crearea unor mecanisme de control al armelor biologice care sa dubleze Convenția privind interzicerea dezvoltarii, producerii și stocarii de arme bacteriologice și toxice și distrugerea lor (KBTO)…

- Rusia remarca tentative in crestere din partea SUA si UE de a exercita influenta asupra conducerii Republicii Moldova si a Comisiei Electorale Centrale de la Chisinau in contextul alegerilor pentru parlamentul republicii, preconizate pentru 11 iulie, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- Inaltul Reprezentant al UE pentru politica externa și securitate, Josep Borrel (in imagine), a declarat ca toate statele membre ale UE și-au exprimat dorința de a nu agrava relațiile cu Rusia in urma scandalurilor diplomatice cu Republica Ceha și cu Bulgaria. Conform TASS, el a declarat acest…

- Marea Britanie gazduiește incepind de luni prima intilnire fizica din ultimii doi ani a miniștrilor de externe din țarile G7, grupul principalelor puteri economice democratice. Șeful diplomației britanice Dominic Raab a spus ca la discuțiile de pe 3-5 mai vor fi examinare intre altele tensiunile cu…

- Lituania, Letonia si Estonia au anuntat, vineri, expulzarea unor diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Cehia, care a cerut plecarea a 18 diplomati rusi acuzati de spionaj, informeaza agentia Reuters. Citește și: Rusia il convoaca pe ambasadorul polonez la Moscova, dupa expulzarea a trei…

- Pandemia de coronavirus a confirmat necesitatea unei cooperari largi intre țari in domeniul asistenței medicale. Prioritatea Rusiei este cooperarea strinsa in acest domeniu cu partenerii sai din Comunitatea Statelor Independente (CSI), a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, intr-un discurs…

- BUCURESTI, 6 apr – Sputnik. „Rusia desfasoara o cooperare consolidata in aceasta privința cu partenerii sai din regiunea Asia-Pacific, unde dorința de a trece la acorduri reciproce in monede naționale sau alte monede in afara de dolar este destul de mare. Multe țari din America Latina și din Africa…

- Germania s-a alaturat tarilor care le recomanda cetatenilor lor aflati in Myanmar sa paraseasca teritoriul acestui stat cat mai curand posibil, din cauza intensificarii violentelor in tara asiatica, transmite miercuri dpa. ''Cresterea si mai mult a folosirii fortei de catre fortele de securitate…