Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a condamnat miercuri ceea ce el a numit amestecul fortelor straine in Belarus si a acuzat NATO si Uniunea Europeana ca fac declaratii ''distructive'' in legatura cu criza politica din aceasta tara, transmite Reuters. Seful diplomatiei ruse s-a adresat public dupa discutiile avute miercuri, la Moscova, cu omologul sau belarus Vladimir Makei, intalnire in care a indicat, printre altele, ca liderul belarus Aleksandr Lukasenko va fi primit de presedintele rus Vladimir Putin ''in urmatoarele doua saptamani''. De asemenea, Lavrov…