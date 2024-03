Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate ruse au afirmat vineri ca au arestat trei „cetateni ai unei tari din Asia Centrala” care planuiau un atac cu bomba in sud-vestul Rusiei, la o saptamana dupa atacul asupra unei sali de concerte de la periferia Moscovei, atac soldat cu cel putin 144 de morti, relateaza AFP, citata…

- Serviciile ruse de securitate (FSB) anunta vineri ca au arestat trei ”cetateni ai unei tari din Asia Centrala” care planuiau un atentat cu bomba in sudul Rusiei, la exact o saptamana de la un atac sangeros intr-o sala de concert de la periferia Moscovei, soldat cu 144 de morti, relateaza AFP. FSB anunta…

- Atacul terorist din Crocus City Hall de langa Moscova a fost pregatit de radicalii islamisti, iar la pregatiri au contribuit si serviciile speciale ucrainene, a spus seful FSB, Alexander Bortnikov, scrie agenția rusa de presa Interfax.„In termeni generali, credem ca sunt implicați in asta”, a declarat…

- Vladimir Putin a aparut luni seara din nou la posturile de televiziune pentru a se referi la atacul terorist de vinerea trecuta de la periferia Moscovei. De data aceasta, contrar primei sale alocuțiuni, Putin a evocat „terorismul islamist”, nu fara a face legatura cu Kievul. Este cunoscut faptul ca…

- La doua zile de la atacul terorist de la periferia Moscovei soldat de acum cu 137 morți și aproape 180 raniți, cei patru presupuși autori ai macelului care a traumatizat intreaga Rusie – și nu numai – au fost plasați incepand de duminica, 24 martie in regim de detenție provizorie, dupa ce au comparut…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis sambata condoleanțe președintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa sangerosul atac terorist care a provocat morți și victime intr-o sala de concerte din regiunea Moscovei. In mesajul sau, Xi spune ca este șocat sa afle ca un atac terorist atat de grav a avut…

- Bilanțul atacului terorist de la Crocus a crescut la 93 de morți, a anunțat Comitetul de Investigații al Rusiei. {{737910}}} Reamintim, mai multe persoane in camuflaj au deschis focul cu puști automate in sala de concerte "Crocus City Hall". In urma atacului terorist au murit 93 de persoane, printre…

- Vineri, 19 ianuarie, la sediul Ministerului rus de Externe din Moscova a avut loc o intalnire intre Mihail Bogdanov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, cu Moussa Abou Marzouk, membru al Biroului politic al mișcarii Hamas. Surse informate moscovite au transmis la scurt timp dupa convorbiri ca Mihail…