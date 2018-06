Cristiano Ronaldo a primit o veste ca un traznet, chiar inainte meciului cu Spania, din grupele Campionatului Mondial de Fotbal Rusia 2018, ce se disputa vineri. Internaționalul portughez Ronaldo este acuzat de patru delicte fiscale in Spania și va trebui sa achite 18,8 milioane de euro, au anuntat surse judiciare, citate de presa iberica. Acest The post RUSIA 2018. Ronaldo primește o veste ca un traznet inaintea meciului cu Spania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .