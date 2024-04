Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume agitata si plina de provocari, multi cauta adesea solutii pentru a gasi linistea interioara si pacea sufleteasca. Unii gasesc alinare in meditatie sau activitati relaxante, in timp ce altii prefera rugaciunea.

- Rugaciunea este comunicarea credincioșilor cu Dumnezeu – Tatal, Fiul și Duhul Sfant. Este singura modalitate prin care oamenii pot vorbi cu divinitatea. Este un component esențial al dezvoltarii relației cu Dumnezeu. Se spune ca este bine sa iți incepi și sa iți inchei fiecare zi cu o rugaciune, iar…

- In fiecare an, pe data de 17 martie 2024, in Calendarul ortodox este sarbatorit Sfantul Alexie. Astazi este ultima zi inainte de Postul Paștelui. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești astazi pentru ajutor si vindecare.

- An de an, la data de 1 martie, in Biserica Ortodoxa este praznuita Sfanta Mucenita Evdochia, cea careia Dumnezeu i-a daruit harul invierii morților. Iata ce rugaciune importanta catre aceasta este bine sa rostești in aceasta zi ca sa-ti daruiasca vindecare grabnica!

- Azi, de Sfintii Ioan Casian si Gherman, este sarbatoare cu cruce albastra pentru crestinii ortodocsi. Cuviosi Ioan Casian și Gherman din Dobrogea sunt praznuiți pe 29 februarie in anii bisecți, iar in anii nebisecti – pe 28 februarie. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi.

- In fiecare an pe data de 18 februarie, este sarbatorot Sfantul Ierarh Leon cel Mare, cel despre care se spune ca a salvat Roma de invazii. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- An de an, la data de 3 februarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox, Sfantul și Dreptul Simeon și Sfanta Prorocita Ana. Iata acatistul pe care este bine sa il citești in aceasta zi!

- In fiecare an, pe 2 februarie, creștinii sarbatoresc Intampinarea Domnului, sarbatoare care mai este cunoscuta in popor și ca „Hramul Bisericii”. Fiind una dintre momentele importante pentru orice creștin, astazi este bine sa spui o rugaciune care aduce sanatate și spor in casa.