- Creștin-ortodocșii ii celebreaza astazi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Peste jumatate de milion de romani iși sarbatoresc onomastica, iar ziua este marcata de o serie de tradiții și obiceiuri menite sa-i protejeze pe credincioși. Sfinții Petru și Pavel sunt considerați doua dintre cele mai importante…

- Vorbim despre anumite tipuri de mucegai care sunt cercetate intens de specialiștii timișoreni și despre care pana acum nu s-a știut nimic. Pe langa acești alergeni, o problema foarte mare o reprezinta și anumite tipuri de fungi care pot duce la forme de astm foarte greu de tratat. De asemenea, polenul…

- In fiecare an, Sfinții Petru și Pavel sunt sarbatoriți pe 29 iunie, fiind doua dintre cele mai mari figuri ale ortodoxiei. Sarbatoarea lor este un moment de reflecție, rugaciune și celebrare a credinței. Exista numeroase tradiții și obiceiuri asociate cu aceasta zi, fiecare avand semnificații profunde…

- Sfinții Petru și Pavel 2024. Cu ocazia acestei importante sarbatori creștine te invitam sa descoperi una dintre cele mai puternice rugaciuni. Te ajuta sa scapi de blesteme și sa iți vindeci sufletul.Pe 29 iunie, crestinii ortodocsi celebreaza sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, una dintre…

- MESAJE de SFANTUL PETRU si PAVEL 2024 • Urari de onomastica, SMS-uri de „la multi ani” de Sfintii Apostoli Petru si Pavel | teiusinfo.ro Biserica ortodoxa ii sarbatorește in fiecare an, pe 29 iunie, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Un calduros ”La mulți ani” le puteți transmite tuturor celor care…

- Sfinții Petru și Pavel sunt doua dintre cele mai importante personaje din Noul Testament. Sfantul Petru a fost unul dintre cei 12 apostoli. A fost martirizat in jurul anului 64 d.Hr. in circul lui Nero. Deoarece nu era cetațean roman, a fost crucificat. Conform tradiției, el a cerut sa fie crucificat…

- Astazi, pe data de 23 aprilie 2024, ca in fiecare an, crestinii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Gheorghe. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi. Se spune ca alunga necazurile și spala pacatele.

- Sfinții Petru și Pavel este o sarbatoare importanta din an, motiv pentru care se ține post inainte de aceasta zi. Cei doi apostoli sunt cinstiți in fiecare an pe data de 29 iunie, iar inainte de aceasta zi speciala, marii parinți au stabilit ca sarbatoarea sa fie precedata de o perioada de post, in…