- In cadrul etapei inaugurale a Ligii a III-a la fotbal, in Seria a III-a, Farul Constanta II a disputat, sambata dupa-amiaza, in deplasare, meciul cu nou-promovata Gloria Baneasa. Partida s-a incheiat la egalitate, scor 2-2 (0-2). Farul II a avut avans de doua goluri la pauza, in urma reusitelor lui…

- FOTO, LIVE-TEXT: Metalurgistul Cugir – Unirea Ungheni, derby-ul rundei inaugurale din Seria 9 a Ligii 3 Astazi, ora 18.00, derby-ul primei runde din Seria 9 ain Liga 3, va fi sub Dragana, intre Metalurgistul Cugir și Unirea Ungheni, grupari care sezonul trecut au terminat pe podium iar in acest an au…

- Metalurgistul Cugir a caștigat ultimul meci de verificare al verii, 3-2 (3-2), in deplasare cu CSO Retezatul Hațeg (nou-promovata in Liga 3). „Roș-albaștrii” au condus in trei randuri, prin reușitele semnate de P. Pacurar, Cocan și Boldea, fiind egalați in doua randuri (la 1-1, hunedorenii au irosit…

- CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia vor activa, in ediția 2022 – 2023, in Seria 9 a Ligii a 3-a, alaturi de celelalte 2 echipe din județul Alba, Metalurgistul Cugir și CS Ocna Mureș. Iata programul turului pentru CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia: • CSM Unirea Alba Iulia: – Etapa […] The post…

- Metalurgistul Cugir va activa in ediția 2022 – 2023 in Seria 9 a Ligii a 3-a, aalaturi de celelalte 3 echipe din județul Alba, CSU Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș. Iata programul turului pentru Matalurgistul Cugir: – Etapa 1 (27 august): cu Unirea Ungheni (acasa); – Etapa 2 (3 septembrie):…

- Liga 3, ediția 2022/2023: divizionarele terțe din Alba tot in Seria 9, cu… Corvinul Hunedoara, dar fara Gloria Bistrița! Metalurgistul Cugir, CS Ocna Mureș, CS Municipal Unirea Alba Iulia (FRF a aprobat joi cesionarea dreptului de participare de la AFC Unirea 1924 Alba Iulia) și nou-promovata CS Universitatea…

- Final de cantonament cu un joc de pregatire pentru Lotus Baile Felix. Dupa zile cu cate doua antrenamente și cazare la Hotel Metropol, fotbaliștii bihoreni s-au duelat sambata cu Sportul Șimleu Silvaniei, colega din Seria 10 a Ligii a III-a.

- Vara liniștita pentru Metalurgistul Cugir | ”Roș-albaștrii” cauta juniori, bugetul ramane același Vara relativ liniștita in curtea divizionarei terțe Metalurgistul Cugir, cea mai buna formație din Alba in ultimul deceniu. Pentru al doilea an consecutiv prezenta la barajul de promovare in eșalonul superior,…