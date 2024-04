Stiri pe aceeasi tema

- Metalurgistul Cugir a pierdut la scor, cea de-a patra partida din play-out, disputata in compania ACS Targu Mureș, scor 4-0 (0-0). Soarta jocului s-a decis in actul secund, cand mureșenii au punctat prin An. Pop (56) și Greu (78, din penalty). La dictarea loviturii de pedeapsa Dohotariu a vazut al doilea…

- Metalurgistul Cugir a caștigat meciul disputat astazi in deplasare cu Industria Galda, realizand prima victorie din play-out, și trimițandu-i pe galdeni pe ultima poziție din Clșasament, avand in vedere ca Viitorul Cluj a reușit sa ingvinga pe Avantul Reghin. 0-1, MIN. 33: COCAN, șut imparabil de la…

- Metalurgistul Cugir nu a reușit sa invinga pe Avantul Reghin, in prima runda din play-off-ul Seriei a IX-a din eșalonul terț, scor 2-2 (1-0) joc in care amfitrionii au condus in doua randuri, dar au fost egalați de fiecare data. Aparatorul gazdelor Vitinha a fost inlocuit la pauza și transportat la…

- Metalurgistul Cugir – Avantul Reghin 2-2 (1-0), in prima runda din play-out | Gazdele, egalate in doua r Metalurgistul Cugir a remizat pe propriul teren cu Avantul Reghin, in prima runda din play-off-ul Seriei 9 din eșalonul terț, scor 2-2 (1-0) joc in care amfitrionii au condus in doua randuri, dar…

- Metalurgistul Cugir a probocat o dezamagire crunta pentru CSM Unirea Alba Iulia, care rateaza calificarea play-off-ului seriei a IX-a a Ligii a 3-a! „Alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri erau obligați sa invinga la Cugir și sa aștepte rezultate favorabile la Sebeș sau Mediaș. Astrele nu s-au aliniat…

- „Roș-albaștrii” și-au jucat astazi, la Ungheni, ultima șansa de a mai prinde un loc de play-off, in actuala ediție de Liga a 3-a, insa au fost invinși de Unirea cu scorul de 2-0 (0-0), pierzand astfel orice șansa de a evolua in „careul de ași” ai seriei a IX-a. Ov. Horșia (61) a deschis scorul […] The…

- CIL Blaj, liderul Ligii a IV-a Alba, a reușit sa-și ai revanșa dupa acel 0-6 din urma cu o saptamana, și s-a impus in fieful divizionarei terțe Metalurgistul Cugir, scor 3-1 (2-1), intr-o partida amicala, eșec care nu le-a cazut bine amfitrionilor. Au marcat, pentru vizitatori, Cr. Ioo, Șușu și Voic,…

- Metalurgistul Cugir a obținut al patrulea succes din tot atatea meciuri de verificare disputate in perioada precompetiționala, 6-0 (3-0) in deplasare cu CIL Blaj, lider in Liga 4 Alba. Pana la pauza au marcat Bura, P. Pacurar, E. Cimpean (autogol, la centrarea lui Șauca), iar la reluare au inscris Raica…