- INDIFERENȚA… Degeaba a fost amendat și s-a ales și cu dosar penal. Primarul comunei Albești, Romeo Iftene, nu s-a invațat minte. La mai puțin de un an de cand a fost in centrul unui scandal legat de modul in care gestioneaza colectarea gunoiului din comuna, oamenii din comuna iși arata inca o data nemulțumirea…

- Centrul comercial Sun Plaza din Sectorul 4 din București a fost evacuat luni dupa-amiaza, dupa ce s-a umplut de fum. La fața locului sunt mai multe echipaje de pompieri. ACTUALIZARE 16.30 Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, persoanele din centrul comercial au iesit pana la sosirea echipajelor de pompieri.…

- ARANJAMENTELE DIN POLITICA VASLUIANA… Au mai ramas cinci luni pana la alegerile europarlamentare, iar in județul Vaslui se fac ultimele pregatiri inainte de startul campaniei electorale. Partidele politice par a fi dispuse sa faca orice pentru a ieși triumfatoare, de la alianțe neașteptate, transferuri…

- SAPATURI… Un denar roman emis de imparatul Traian a fost descoperit, zilele trecute, pe raza localitații Albești, județul Vaslui de catre un tanar pasionat de istorie. Moneda a fost gasita cu ajutorul unui detector de metale, apoi predata instituțiilor statului, cu respectarea normelor legislative in…

- SALARII… Profesorii vor fi platiți in funcție de performanța. Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ieri ca se lucreaza la un “sistem mai robust de salarizare” sau, mai bine zis, se pregatesc “bonusuri bazate de performanța”. „Criteriile de salarizare pe baza de performanța, pentru profesori, sunt…

- IN FUNCTIE… Judetul Vaslui are un nou inspector scolar de matematica. Se numeste Viorel Mungiu si este profesor titular la Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” Vaslui. Numirea acestuia a fost aprobata de Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean, insa trebuie sa primeasca, zilele…

- Viscolul și ninsorile creeaza probleme in județ. In mai multe comune vasluiene elevii și cadrele didactice nu au putut ajunge astazi la cursuri din cauza restricțiilor la drumuri. Este vorba despre Școala Nr. 1 Sat Poienești, Școala Gimnaziala „Ion Angheluța” Balțați (Tatarani), Școala Gimnaziala „Horia…

- PRINSI… Politistii Biroului Investigatii Criminale Vaslui, din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, au retinut, zilele trecute, un barbat, in varsta de 29 de ani, si un minor, in varsta de 16 ani, ambii din municipiul Vaslui, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat. Acestia ar fi sustras…