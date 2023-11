Stiri pe aceeasi tema

- O platforma online de recrutare a facut un sondaj care arata ca pensionarii și studenții sunt printre cei care au mare nevoie de un venit suplimentar.Aceștia vaneaza locuri de munca cu și fara calificare. Cei mai sarmani dintre romani stau in sud-estul țarii, unde peste 46 la suta au probleme cu banii.In…

- Oficialul BNR spune ca „poporul care urla” atunci cand se maresc taxe sau impozite trebuie sa ințeleaga ca este nevoie de masuri „dureroase” pentru a repune economia țarii pe baze solide. "Noi nu vrem sa recunoastem un lucru foarte clar si anume ca incepand din 2016 toata populatia Romaniei: bebelusi,…

- Clienții care iși fac cumparaturile de la Lidl ar trebui sa știe din ce este facuta painea vanduta de retailerul german. Acesta a devenit cel mai important jucator in domeniu din Romania, dupa cifra de afaceri, și spune ca vrea sa vanda la raft din ce in ce mai multe produse romanești. Romanii, mari…

- Mai multe taxe și impozite vor creste de anul viitor, conform masurilor de austeritate anuntate de guvern. Cele mai multe se vor mari in funtie de rata inflatiei, astfel ca romanii vor fi nevoiti sa scoata mai mulți bani din buzunare. Conform comunicatului Institutului Național de Statistica, rata inflației…

- Medicamentele costa și cu 20% mai mult fața de luna trecuta. Acum, bolnavii ajung sa plateasca și de cinci ori mai mult pe ele. Pe de alta parte, multe pastile lipsesc deja din farmacii: antibiotice, analgezice și cele pentru anumite boli cronice. Medicamentele s-au scumpit masiv de la 1 august. Cele…

- Medicamentele s-au scumpit masiv de la 1 august. Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat la cele mai ieftine, arata cele mai recente date ale Institutului Național de Statistica. Potrivit acestora, preturile medicamentelor au crescut cu peste 20% in prima luna dupa corectia Canamed, procent record,…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primul semestru din acest an, in termeni nominali, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 4,3%, respectiv cu 6,9%, fata…