Inflația a scăzut, românii tot nu-și permit mâncarea: peștele, carnea și brânza au devenit alimente de lux Deși inflația a scazut, romanii nu iși permit nici acum sa cumpere alimente pentru ca prețurile au ramas la fel de mari. De Paște, romanii vor plati mai mult pentru carne, branzeturi, detergenți și medicamente.Potrivit ultimului raport al Institutului Național de Statistica, rata anuala a inflației in Romania a fost in luna februarie de 7,2% iar in martie a scazut la 6,6%. Cu toate acestea, produsele alimentare s-au scumpit cu aproape 5%, iar celelalte produse au ajuns sa se scumpeasca și cu 8 procente.Cele mai mari prețuri sunt la telemeaua de oaie, unde un kilogram ajunge sa coste și 45 de lei.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

