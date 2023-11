Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Documentele de stare civila vor fi emise in sistem online, din 2024. Anunțul ministrului de Interne Documentele de stare civila vor fi emise in sistem online. Se trece de la completarea olografica, la emiterea electronica. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat ca este implementat proiectul…

- In urma implementarii proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila - SIIEASC”, care se va finaliza la nivel național, cel mai tarziu la data de 24 septembrie 2024, certificatele de nastere, de casatorie si de deces vor putea fi obtinute in sistem online, a transmis,…

- Certificatele de nastere, de casatorie si de deces vor putea fi obtinute in sistem online, in urma implementarii proiectului Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila SIIEASC.Potrivit Biroului de presa al Ministerului Afacerilor Interne MAI , termenul preconizat pentru operationalizarea…

- In sfarșit, romanii scapa de niște drumuri pe la autoritați. Certificatele de nastere, de casatorie si de deces vor putea fi obtinute in sistem online, in urma implementarii proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila – SIIEASC”. Potrivit Biroului de presa al Ministerului…

- Romanii care doneaza sange constant, de cel puțin 3 ori pe an, ar putea beneficia de reducerea impozitelor pe cladiri și terenuri, conform unui proiect de lege. Decizia de a oferi sau nu aceasta reducere va sta in mana consiliilor locale. Acestea vor putea hotari acordarea unei reduceri procentuale…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut Ministerului Sanatații sa comunice care este planul concret de acțiuni pentru a crește calitatea serviciilor medicale. Potrivit FACIAS, un astfel de plan ar trebui sa existe deoarece romanii platesc sume tot mai mari…

- Grecii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana in comparatie cu ceilalți europeni, potrivit datelor Eurostat. Locul al doilea este ocupat de angajații din Polonia, iar locul al treilea este ocupat de Romania. In aceasta țara se lucreaza in medie 41 de ore pe saptamana, in timp la nivelul UE, intr-o…

- Proiectul Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila – SIIEASC ar fi trebuit sa se apropie de final. El a debutat in iunie 2018, avand o perioada de desfașurare de 5 ani și 4 luni. Insa, așa cum ne-au obișnuit instituțiile statului nu se pot incadra nicicum in termenele prevazute.…