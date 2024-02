Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa participe, in perioada 15-18 februarie, la festivalul Untold din Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU), sa consulte conditiile de calatorie in acest stat si recomandarile specifice in acest context, disponibile pe site-ul…

- Ploile abundente și grindina au provocat inundații și au blocat strazi in unele zone din Dubai, luni, deoarece sistemele de canalizare nu au putut face fața ploii. Dubai is flooding bruv. ☔️ I should have brought my togs to the gym today. pic.twitter.com/uuMxtVhgHz — Josef Rakich (@ImJosefRakich) February…

- Banii și bunurile confiscate de la traficanții de droguri ar putea sa fie direcționați pentru dotarea unitaților specializate in combaterea acestei infracțiuni. Prevederile sunt incluse intr-un proiect de lege depus la Senat și care urmeaza sa fie dezbatut in regim de urgența. Pentru a asigura dotarile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca vineri, incepand cu ora 14,00, pana la miezul noptii, cu posibilitatea prelungirii si dupa aceasta data, sunt prevazute blocaje in Paris si zona pariziana. Diferite segmente…

- Ministerul de Interne anunta ca 369 de permise de conducere au fost ridicate in ultima zi a anului, dintre care 60 pentru consum de alcool si 9 pentru consum de droguri, noteaza news.ro. MAI precizeaza ca ”in ultimele 24 de ore, angajatii au intervenit la 4.443 de evenimente in sprijinul cetatenilor,…

- Colegiul National „Ion Maiorescu” din municipiul Giurgiu se afla in centrul unui scandal, dupa ce la petrecerea organizata de Balul Bobocilor au fost invitați mai mulți trapperi. Parinții elevilor ar fi strans bani pentru a plati „artiștii” invitați. Suma platita trapperilor se ridica la 7.000 de euro,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pleaca de Ziua Naționala a Romaniei spre Dubai, acolo unde va susține a doua zi, pe 2 decembrie, un discurs de 3 minute la Summitul ONU pentru Schimbarile Climatice. Abia intors in turneul african, șeful statului roman va pleca pentru a doua oara in acest an in…

- 90% din infecțiile de tract respirator sunt virale și, in aparența, toata lumea crede ca sunt bacteriene și necesita tratament antibiotic. Din pacate, romanii ocupa primele locuri in Europa la consumul de antibiotice dupa ureche, rezistența la antibiotice fiind una dintre cele mai frecvente cauze de…