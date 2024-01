Românii care au case și mașini scumpe, taxați. Cum se aplică ”taxa pe lux” De la 1 ianuarie 2024, statul a impus o noua taxa, cunoscuta ca ”taxa pe lux”, care se va plati pentru locuințe și mașini scumpe. Este in valoare de 0,3% din suma care depașește 2,5 milioane de lei, in cazul proprietaților imobiliare, adica aproximativ 500.000 de euro, și 375 de mii de lei, adica 75.000 de euro pentru mașini. Legea 296/2023, aparuta pe final de octombrie, introduce in Codul fiscal un nou titlu, prin care se stabilește un impozit special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. Pentru ca așa-numita taxa pe lux sa se poata aplica, Fiscul trebuie sa stabileasca modelul și conținutul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Impozitul pe proprietate crește in anul 2024: Majorarea se realizeaza diferit in funcție de oraș Impozitul pe proprietate crește in anul 2024: Majorarea se realizeaza diferit in funcție de oraș Romanii se confrunta cu o majorare a taxelor, in acest an, ca urmare a masurilor fiscale asumate de catre…

- Statul pare sa se concentreze pe strans bani și pune tunurile pe romanii avuți. Astfel, daca ai in conturi sau la saltea bani pe care nu-i poți justifica, statul te-ar putea impozita cu 70%. Impozitate vor fi și mașinile și casele scumpe. Guvernul a pus ochii pe cei care nu pot sa-și justifice banii…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din chirii din imobile aflate in proprietate personala nu vor mai avea optiunea de a raporta aceste venituri in categoria celor din activitati independente in sistem real astfel ca, indiferent de numarul contractelor de inchiriere, acesti contribuabili nu isi…

- Proprietarii de case și mașini scumpe vor trebui sa plateasca, din 2024, taxa pe lux. Insa, legea care prevede introducerea unei noi taxe stabilește și ca Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) trebuie sa vina cu modelul și conținutul declarației privind taxa pe lux pana pe 26 decembrie. In…

- In urma cu 3 ani, arhitectei Cristina Bungardean, angajata Primariei Bistrița, i s-a suspendat dreptul de semnatura, pe o perioada de 6 luni. In 2019, Cristina Bungardean a fost cercetata si sanctionata disciplinar de Comisia de Disciplina a Ordinului Arhitecților din Romania (OAR) pentru exercitarea…

- Romanii ar putea sa achite CASS doar pentru o singura sursa de venit. Propunere legislativa depusa la Senat Romanii ar putea sa achite CASS doar pentru o singura sursa de venit. Propunere legislativa depusa la Senat O propunere legislativa pentru modificarea articolului 155 din Legea nr. 227/2015 privind…

- Ajutor de incalzire pentru romanii care stau la bloc: Care este ultima zi pentru depunerea cererii Ajutor de incalzire pentru romanii care stau la bloc: Care este ultima zi pentru depunerea cererii Romanii care locuiesc la bloc și se incadreaza in categoria de persoane, insa au uitat sa depuna cererea…

- Impozitul pentru banii incasați din inchirierea de locuințe crește din 2024, mai mult, aproape ca se dubleaza. Daniel Sandu, managing partner in firma de consultanța și contabilitate D&C Conta, a explicat cele mai importante schimbari prevazute de lege.Prin Ordonanța de guvern nr. 16 din 15.07.2022…