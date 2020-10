Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, si ministrul roman al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat vineri la Washington DC un proiect de acord interguvernamental pentru a coopera la extinderea si modernizarea programului de energie nucleara civila din Romania.

- Ajutorul de un miliard de euro oferit IMM-urilor, pachetul de mobilitate 2020 si mecanismul de redresare si rezilienta sunt subiectele conferintei organizate luni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. Conferinta va fi sustinuta de Florin Jianu…

- Romania, prin inceperea lucrarilor la conducta submarina din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia - MGD, a facut un pas important si se asigura ca probabil va fi prima tara care va scoate gaze naturale din Marea Neagra, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…