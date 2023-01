Clarificarile vizeaza modul in care este calculata aceasta taxa, inclusiv din perspectiva cifrei de afaceri, si ar putea fi decisive in stabilirea pozitiei autoritatilor fiscale in cazul OMV Petrom, companie care a transmis ca nu este obligata sa achite aceasta taxa. Desi solicitarea Ministerului Finantelor este una la modul general, demersul a fost determinat, cel mai probabil, de anuntul companiei OMV Petrom ca nu va plati contributia de solidaritate in Romania, explicand ca veniturile din extractia hidrocarburilor si rafinare nu depasesc 75% din cifra de afaceri, comenteaza . Regulamentul european…