- Anca Todoni a urcat 43 de pozitii in clasamentul WTA dupa victoria de la Bari. Sorana Cirstea este in continuare jucatoarea de tenis din Romania clasata cel mai bine in ierarhia WTA, conform clasamentului dat publicitatii luni, dupa turneul de la Roland Garros. Cirstea a urcat de pe locul 30 pe 29,…

- Sorana Cirstea (34 de ani, 30 WTA) a revenit azi, luni, 10 iunie 2024, pe terenul de antrenament, dupa o pauza forțata de doua saptamani. Cel mai bine clasata sportiva din Romania, in acest moment, a avut probleme la calcai, astfel ca dupa eliminarea de la Roland Garros a decis sa ia o mica pauza. […]…

- Sorana Cirstea ramane in continuare jucatoarea de tenis din Romania clasata cel mai bine in ierarhia feminina mondiala, conform clasamentului dat publicitatii luni. La randul ei, Simona Halep a urcat in ierahia WTA, insa ascensiunea sa este una infima. Cu 11 puncte trecute in cont de la revenirea din…

- Turneul de Grand Slam de la Paris, Roland Garros, a luat startul duminica, 26 mai, și se va termina pe 9 iunie. Jucatorii se pregatesc de cel mai important turneu pe zgura, iar Sorana Cirstea a profitat de momentul in care s-a intalnit cu Rafael Nadal, spaniolul care deține recordul de victorii la Roland…

- Sorana Cirstea va juca direct in turul al doilea al turneului de la Roma, avand asigurat un caștig 16.965 de euro si 35 de puncte WTA, anunța Fanatik.ro. Sorana Cirstea se bucura din nou de beneficiul faptului ca este in top 30 WTA, poziție care la unele turnee o trimite direct in turul al doilea, […]…

- Sorana Cirstea (29 WTA), cel mai bine clasata jucatoare de tenis din Romania, a facut senzație in sala de fitness, inaintea turneelor din sezonul de zgura, scrie prosport.ro. Pasionata de fitness, Sorana Cirstea s-a intors in sala de sport, la scurt timp dupa ce a parasit turneul de la Miami in faza…

- Sorana Cirstea a coborat in clasamentul WTA, dar i-a surprins pe specialiști prin faptul ca a facut progrese importante la un capitol surprinzator. Jucatoarea din Romania se afla pe locul patru in clasamentul așilor din acest sezon, semn ca și-a imbunatațit foarte mult serviciul. Doar Elena Rybakina,…

- Sorana Cirstea (33 ani, 24 WTA) a fost eliminata in optimile turneului de la Miami Open 2024, dupa meciul cu Danielle Collins (30 de ani, 53 WTA). Romanca a pierdut in doua seturi, 3-6, 2-6. Jucatoarea noastra s-a evidentiat doar la capitolul estetic, lovituri de generic, dar sporadice. Spectatorii…