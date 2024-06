EURO 2024, la ora debutului. România va juca primul meci Campionatul European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza vineri, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen, de la ora 22:00, in Grupa A. EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cate patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi de Belgia, Ucraina si Slovacia. Romania va debuta pe 17 iunie, impotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai infrunta selectionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, si Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt. Pentru Romania este a sasea participare la Campionatul European, dupa cele din 1984, 1996,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

