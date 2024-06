Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP) si Statutul elevului au fost lansate in consultare publica. Ministerul Educației propune spre dezbatere doua documente extrem de importante mai ales ca acestea vin cu mai multe modificari.

- Școlile care gazduiesc secții de votare pot decide sa suspende cursurile pe data de 10 iunie 2024, conform unei adrese emise de Ministerul Educației. Hotararea va fi luata de consiliului de Administrație al fiecarei școli, potrivit edupedu.ro. Orarul pentru recuperarea orelor de curs care nu se vor…

- Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si Statutul elevului nu a fost, inca aprobate de Ministerul Educatiei, desi acest lucru ar fi trebuit sa se intample pana la data de 2 mai. Potrivit autoritatilor, noul regulament-cadru ar putea fi gata inainte…

- Aproximativ 70 de evenimente au fost sesizate, in ultima saptamana, in incinta sau zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar, a informat, duminica, Politia Romana. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES, in perioada 5 – 11 aprilie, pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor…

- Azi, 19 martie, organizația Profesionala Corpul Național al Polițiștilor aniverseaza 20 de ani de activitate. Cu acest prilej, domnul colonel ® Ilea Ioan Ilie, președintele Corpului Național al Polițiștilor Alba a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost prezentate aspecte legate de activitatea…