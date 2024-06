Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, anunța ca inflația a scazut pana la nivelul de 5,1 la suta și ca aceasta scadere se datoreaza masurilor economice pe care le-a realizat PSD. “Inflația a scazut in luna mai la aproape 5%, adica atat cat prognoza BNR ca va ajunge abia la finalul acestui an!…

- Biroul Electoral Județean Constanța anunța, sambata seara, ca sacii cu buletine de vot de la Constanța nu au fost sigilați, ci sunt ”legați cu arici” și ca prefectul Constanței ar fi trebuit sa se asigure de acest lucru. știre in curs de actualizare Articolul FOTO Biroul Electoral Județean anunța ca…

- Școala targovișteana de lupte are din nou reprezentant in marile competiții internaționale. Marian Daniel Mihai (14 ani), sportiv legitimat la CS Targoviște, va reprezenta Romania la Campionatul European de lupte U15, gazduit de localitatea Loutraki (Grecia), in perioada 14-18 mai. Luptatorul antrenat…

- 15 reprezentanți ai cluburilor din Liga 3 au participat la cursul de management organizat de Academia Naționala de Fotbal.Printre modulele parcurse de conducatorii din L3 s-au numarat importanța strategiei organizaționale, leadership și management, marketing și comunicare plus identificarea surselor…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat vineri, 19 aprilie 2024, apelul de proiecte destinat invațamantului primar si secundar din regiunea Sud-Muntenia. Solicitanții eligibili sunt: …

- Programul Național ,,Impreuna prindem curaj” , o activitate de mediere a conflictelor din mediul școlar, deja au participat elevii claselor a VIII-a A și a XI-a B de Liceul de Arte ” Balașa Doamna” din Targoviște. Alaturi de doamna mediator, Vlaicu Rodica, s-au implicat in descoperirea cauzelor conflictelor,…

- Echipa de volei a Clubului Sportiv Municipal Targoviște a pierdut lamentabil ambele meciuri din semifinalele Diviziei A1. Deși pleca favorita in meciul cu CSO Voluntari, jucatoarele dambovițene au fost depașite la toate capitolele de adversara sa, care ajunge, in premiera, in ultimul act al competiției…

- Etapa a 18 a. Rezultate tehnice FC Potlogi – Strajerii Razvad 1-3CSM Fieni – Flacara Șuța Seaca 2-1Roberto Ziduri – Unirea Bucșani 7-3ACS Burduca – Viitorul Voinești 0-2Sageata Braniștea – Voința Tatarani 3-0Bradul Moroeni – Recolta Gura Șuții 1-2Urban Titu – FC Brezoaele 2-1Viitorul Ocnița – Libertatea…