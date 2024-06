Trei exemple de afaceri mici, dar profitabile

Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Am în fața mea o temă ridicată de mai mulți tineri, cărora le-am promis un răspuns. Vor să se lanseze în afaceri. Au pregătire economică, au ceva capital și mă-ntreabă cum am reușit eu în afaceri. [citeste mai departe]