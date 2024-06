Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Mihail Marturisitorul, episcopul Sinadei Acest sfant Mihail, dupa cum s-a invrednicit a fi de un nume cu ingerul cel mare al puterilor ceresti, tot astfel, si viata lui a fost ingereasca, de vreme ce si-a luat asupra-si curatia cea fecioreasca si celelalte fapte…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei Sfantul Iacob s-a nascut la 20 ianuarie 1719 intr-o familie dreptcredincioasa din Bucovina. Crescand in duhul adevaratei evlavii, la numai 12 ani a intrat in viata monahala. Formarea sa duhovniceasca este legata de obstea Manastirii…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Atanasie Patelarie Sfantul Atanasie a fost unul dintre ierarhii altor popoare care au poposit pe meleagurile noastre romanești pe care le sfinți cu rugaciunile sale curate și cu nevoințele osardnice vreme de 12 ani. Acesta se nascu in anul 1580 in insula Creta,…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie – 26 aprilie Sfinti romani si protoromani Chiril, Chindeu si Tasie, au fost trei martiri recrutati din randul populatiei autohtone daco-romane din Scythia Minor (Dobrogea), in anul 304, in cursul…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de biruința Sfantul Marele Mucenic Gheorghe a trait pe vremea imparatului Dioclețian (284-305), s-a nascut in Capadocia, intr-o familie creștina de origine greaca și a fost invațat din tinerețe in dreapta credința. Cand tatal sau a trecut…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei Viața Sfantului Teodor a fost scrisa de ucenicul sau Eleusie. Teodor s-a nascut in jurul anului 530 in satul Sicheon din Galatia. Inca de la naștere a avut o relație aparte cu Sfantul Gheorghe sub a carui ocrotire a stat…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mucenic Sava de la Buzau Sfantul Sava s-a nascut la anul 334 intr-un sat din zona Buzaului, nu departe de raul Mousaios (Buzaul de astazi). Inca din copilarie s-a aratat ravnitor in credinta crestina. Era un om drept in credinta, bland, smerit, cucernic, gata spre ascultare…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mucenic Nicon și cei 199 ucenici ai lui Sfantul Mucenic Nicon a trait in prima jumatate a secolului al-III-lea fiind originar din Neapolis (Napoli – Italia). A fost soldat in armata romana, in vremea imparatului Deciu (249-251). El era frumos la infațișare, stralucitor…