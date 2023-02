Autoritațile romane au trimis trei aeronave, cu 60 de salvatori și șapte tone de echipamente, in Turcia. Din echipaj fac parte și 4 caini antrenați pentru cautari dupa cutremur. Aeronavele executa luni o misiune de transport al materialelor si echipei de salvare RO-USAR, fiind formata din personal specializat de interventie din cadrul IGSU, informeaza Ministerul Apararii Nationale. Specialistii vor interveni de urgenta in sprijinul populatiei afectate de cutremurul produs luni dimineata in Turcia. Raed Arafat, despre echipa care pleaca in Turcia: Este formata din 60 de persoane, 4 caini utilitari…