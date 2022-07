Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca in luna august a acestui an urmeaza sa fie operationalizate consulatele generale de la Londra si Paris, ca parte a reformei consulare declansata incepand cu anul 2020. De asemenea, pana la finalul anului vor fi deschise și consulatul general…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a precizat in cadrul sedintei de Guvern de miercuri, ca in luna august vor fi operationalizate Consulatul General de la Londra si Paris urmate, in cea de-a doua parte a anului, de consulate in Nantes, Belfast si Salzburg.

- Statele Unite vor avea 5.000 de militari in Romania, ca parte a planului de descurajare la adresa Rusiei, a anunțat, miercuri, președintele american Joe Biden, inainte de a incepe summitul NATO de la Madrid. Statele Unite urmeaza sa-si consolideze pozitionarea militara in Europa, pentru ca NATO sa poata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca "este absolut clar ca actiunile Rusiei si Rusia, ca atare, prin modul in care actioneaza reprezinta o amenintare si este cea mai serioasa amenintare la adresa Aliantei", el aratand ca Romania va sustine, la summitul de la Madrid, reconfirmarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a precizat ca modul in care tara noastra a gestionat frontiera externa a UE, respectand standardele Schengen, a aratat ca putem gestiona o situatie de criza, prin urmare, cu atat mai mult putem sa gestionam o frontiera Schengen.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca Romania a demonstrat, respectand standardele Schengen, ca poate gestiona o situatie de criza, el facand referire la modul in care autoritatile au gestionat intrarea in tara a peste 1,2 milioane de refugiati din Ucraina. "Cu atat mai mult putem…

- Romania a exprimat ”fara rezerve sau condiții” sprijinul pentru aderarea rapida a Finlandei și Suediei la NATO daca cele doua state vor depune, formal, cereri de aderare, a transmis ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, intr-un comunicat al ministerului. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…