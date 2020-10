Stiri pe aceeasi tema

- Romania se apropie de 138.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, luni, a inregistrat 1.591 de cazuri noi, la aproape 6.500 de teste. Totodata, bilanțul deceselor provocate de noul coronavirus a depașit pragul de 5.000 de persoane. Luni, 45 de persoane infectate cu COVID-19…

- Producatorii de medicamente din Romania nu au primit comenzi de la autoritati pentru a crea stocuri de urgenta, astfel ca membrii Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) au liniile ocupate cu fabricarea comenzilor pentru export. PRIMER afirma ca Romania trebuie sa-si faca urgent…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 29.872 de pacienți au fost declarați vindecați și 6.204 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. 1.350 de cazuri noi de persoane infectate…

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Arges, Bihor, Buzau, Neamț, Ialomița, Mehedinți si Timis au fost incluse pe lista zonelor de risc. Aceasta masura a intrat in vigoare de la data publicarii deciziei, respectiv de vineri,…

- Bucureștiul a depașit 5.000 de cazuri de COVID-19 de la debutul pandemiei, inregistrand astazi 118 cazuri noi. Este cel mai mare numar de infectari raportat in ultimele 24 de ore, fața de celelalte județe. Argeș și Prahova sunt pe locurile urmatoare, cu cate 108 cazuri noi raportate de la bilanțul…

- Epidemiologul Molnar Geza a afirmat, sambata, la Digi24, ca numarul mare de cazuri din ultima vreme nu este raspandit egal in toata țara iar in acest moment Romania trece printr-o “revenire” a primului val de imbolnaviri, care va trece in maxim doua saptamani. Medicul considera ca izolarea este un act…

- Cinci medici de renume din Romania au transmis o scrisoare in care condamna noua lege privind carantinarea si izolarea, aflata in Parlament pentru vot final. Medicii Livia Davidescu, Manuela Predila, Alina Martau, Bogdan Lazescu si Albert Claudiu cer interventia Colegiului National al Medicilor pentru…