Stiri pe aceeasi tema

- Pacienți care au fost infectați și s-au vindecat de coronavirus au testat pozitiv din nou. Cercetatorii banuiesc ca este o reactivare a virusului, nu o reinfecție. O alta ipoteza a cercetatorilor este ca poate fi vorba de limitele testelor moleculare, de fapt. Reinfectare și reactivareCoreea de Sud…

- Oficiali din Coreea de Sud au anuntat vineri ca 91 de pacienti care s-au vindecat de coronavirus au fost testati din nou iar diagnosticul a fost pozitiv, conform News.roPerspectiva de reinfectare cu virusul starneste ingrijorari la nivel international, in timp ce multe tari spera ca oamenii infectati…

- Oficiali din Coreea de Sud au anuntat vineri ca 91 de pacienti care s-au vindecat de coronavirus au fost testati din nou iar diagnosticul a fost pozitiv, conform Reuters citata de news.ro.Perspectiva de reinfectare cu virusul starneste ingrijorari la nivel international, in timp ce multe tari…

- Coronavirusul se poate "reactiva" la persoane care au fost vindecate, sustine Centrul de Control si Prevenire al Bolilor (CDC) din Coreea de Sud, informeaza Bloomberg potrivit news.ro.51 de pacienti care s-au vindecat in Coreea de Sud au fost testati pozitiv din nou, anunta Centrul. Insa,…

- Chiar daca mulți oameni sunt declarați vindecați, Coreea de Sud trage un semnal de alarma și spune ca virusul se poate reactiva le cei care au fost tratați și au scapat de Covid-9, scrie News.roCoronavirusul se poate "reactiva" la persoane care au fost vindecate, sustine Centrul de Control si Prevenire…

- Noul coronavirus a provocat cel putin 50.000 de decese in Europa de la aparitia sa in luna decembrie in China, a anuntat marti Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), agentie a Uniunii Europene, relateaza dpa, citata de Agerpres. Pana marti, un numar de 51.059 de decese in legatura…

- Coreea de Sud a raportat miercuri 20 de cazuri noi de coronavirus, printre acestea numarandu-se 14 persoane implicate intr-un focar asociat cu slujbe religioase de la o biserica din orasul central Daegu, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Cresterea numarului de cazuri este pana in prezent fara precedent…

- Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din China a publicat luni un studiu care analizeaza peste 70.000 de cazuri de infectii cu COVID-19, incluzand cazurile confirmate, suspecte si asimptomatice, incepand cu data de 11 februarie 2020.Comisia Nationala de Sanatate a comunicat marti un bilant de 72.436…