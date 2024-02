Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de componente auto Forvia, grupul format in urma fuziunii Faurecia si Hella, a anuntat luni ca intentioneaza sa elimine pana la 10.000 de posturi in Europa pe parcursul urmatorilor cinci ani, inclusiv la Hella, in cadrul noului sau program denumit "EU-Forward", transmite Reuters, potrivit…

Un anticiclon care a provocat mari probleme in Europa va patrunde și in Romania, in acest weekend. Pe timpul nopții și diminețile vor fi geroase, dar...

- 130 locuri de munca vacante in Spațiul Economic European Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 130 locuri de munca vacante in țari ca: Norvegia – 51 locuri de munca pentru: supraveghetor ferma; muncitor acvacultura; Letronia – 30 locuri de munca pentru:…

- Comisia Europeana a declarat ca practica anticoncurentiala a avut loc intre 2013 si 2019, cand PPC a abuzat de dominatia sa pe piata angro de energie electrica din Grecia, vanzand energie electrica generata de centralele sale termice la preturi sub costurile variabile ale acestora. Institutia UE a trimis…

- Planurile strategice ale companiei publice de electricitate din Grecia, PPC, includ extinderea in Bulgaria și in regiunea mai larga, unde Grupul iși propune sa aiba o capacitate instalata de 1,1 GW pana in 2030, scrie Proto Thema

Mai multe țari din Europa, printre care și Romania, vor fi lovite de furtuna Pia, in urmatoarele zile. Meteorologii avertizeaza ca fenomenul va fi destul...

- Sistemul de Garantie-Returnare (SGR) devine functional in Romania, incepand de joi, ocazie cu care tara noastra va detine al doilea cel mai mare sistem de acest fel din Europa, dupa Germania.