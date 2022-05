Români amendați de poliție pe aeroport, în Germania. Motivul incredibil: au mers cu copilul în vacanță în timpul școlii Un cuplu de romani care calatorea in Germania, alaturi de copilul lor minor, a fost amendat, dupa ce polițiștii au descoperit ca aceștia au incalcat „dreptul la școlarizare obligatorie al copilului”. Cei doi romani au fost opriți de poliție pe aeroportul Allgau din orasul german Memmingen, la debarcare. Au fost interogați cu privire la scopul […] The post Romani amendați de poliție pe aeroport, in Germania. Motivul incredibil: au mers cu copilul in vacanța in timpul școlii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de romani care calatorea in Germania din Romania, alaturi de copilul lor minor, au fost amendați dupa ce autoritațile germane au constatat ca acesta trebuia sa fie la școala, scrie Adevarul , citand publicația germana Allgaeuer-Zeitung. Cei doi au fost opriți de poliție pe aeroportul Allgau…

- Doi parinți din București au fost amendați pentru un motiv la care nu s-ar fi așteptat niciodata. Autoritațile au decis ca fiul lor trebuia sa se afle la școala in momentul in care parinții l-au luat și l-au dus in vacanța, in Germania. Iata cat trebuie sa plateasca cei doi bucureșteni și cum s-a intamplat…

- Polițiștii din Buzau s-au autosesizat din oficiu, marți seara, dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu doua eleve in clasa VII-a care iși cara pumni și picioare, potrivit ziarului local Buzoienii. Bataia dintre cele doua a fost filmata de un coleg de clasa care a distribuit ulterior imaginile.…

- Autoritatile germane au intarit masurile de securitate in tara in contextul in care a fost anuntate peste 50 de mitinguri pentru duminica si luni, de ziua capitularii celui de-al treilea Reich, si dat fiind ca unele dintre aceste manifestatii sunt organizate de grupuri proruse si de extrema dreapta,…

- Schimbare de poziție in Germania: la inceputul lui aprilie, 55% din cetațeni susțineau livrarea de tancuri Ucrainei. In prezent, sprijinul s-a redus semnificativ. La fel a scazut susținerea pentru cancelarul Olaf Scholz, potrivit Deutsche Welle . Zilele acestea guvernul german și-a modificat poziția…

- Anne Spiegel, omoloaga din Germania a ministrului Gabriela Firea, si-a anuntat luni demisia din fruntea Ministerului Familiei in urma controverselor starnite de decizia ei de a pleca in vacanta anul trecut imediat dupa inundatiile devastatoare produse pe teritoriul landului din al carui guvern regional…

- Germania va cumpara aproximativ 35 de avioane de lupta F-35 construite de firma americana Lockheed Martin pentru a inlocui aeronavele sale vechi Tornado, scrie Reuters care citeaza doua surse guvernamentale.

- Acum doua luni, Lina Sardar Khil, in varsta de trei ani, a disparut fara urma. De atunci, poliția din San Antonio, statul american Texas, cauta copilul de origine afgana. Potrivit New York Post, ONG-ul local „Crime Stoppers” a stabilit inițial o recompensa de aproximativ 50.000 $ pentru orice informație…